Crosby és Malkin újabb rekordja – őrült meccsen nyert a Pittsburgh

A pittsburghi Sidney Crosby lett az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) történetének tizedik játékosa, aki elérte az 1600 pontos határt.

A Penguins háromszoros Stanley Kupa-győztes, olimpiai és világbajnok kanadai csatára a vendég Buffalo Sabres elleni, hosszabbításban 6-5-re megnyert összecsapáson vitte véghez sporttörténelmi tettét.

1600 FOR SID! 🐧

In his 20th season, Sidney Crosby reaches the 1600-point plateau. pic.twitter.com/bg3Cibdkpv

— Sportsnet (@Sportsnet) October 16, 2024