Shelton kiejtette az utolsó Grand Slam-tornáján szereplő Thiemet

A feltörekvő amerikai sztár Ben Shelton a 2020-as bajnok Dominic Thiem ellen kezdte meg szereplését a 2024-es US Openen.

Az osztrák játékosnak ez volt élete utolsó US Open és egyben Grand Slam-mérkőzése is.

Thiem még idén, a szezon vége felé vonul vissza a sportágtól, de ez a pillanat számára is nagyon érzelmes volt.

Dominic Thiem was given a collage of some of his greatest moments at the US Open.

Beautiful gesture by the tournament.

Forever in our hearts.

Thank you legend. 🥹 pic.twitter.com/Yg3vvfrq9P

