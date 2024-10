Shelton és Draper vezeti a fiatal sztárok tündöklését Bázelban és Bécsben

Ben Shelton erőteljes balkezes szervája kulcsszerepet játszott abban, hogy szombaton a bázeli tornán megszakította az ATP Tour egyik legimpozánsabb győzelmi sorozatát.

A hatodik kiemelt amerikai 6-3, 7-6(9) arányban győzte le Arthur Filst egy 78 perces, kemény küzdelemben zajló elődöntőben, ezzel lezárva Fils 13 meccses ATP 500-as győzelmi sorozatát.

Shelton egyetlen bréklabdát sem engedett ellenfelének, és az Infosys ATP Statisztika szerint első szervái mögött a pontok 88 százalékát (45/51) megnyerte Fils ellen. Ennek ellenére a második szett rövidítésében 3/6-os hátrányból kellett felzárkóznia, hogy végül megszerezze a győzelmet.

„Ma igazán jól szerváltam, és muszáj volt, mert tudom, mire képes Arthur, amikor eléri a labdát” – mondta Shelton a pályán adott interjújában. „A cél az volt, hogy megmutassam neki, mennyire tisztán eltalálom a labdát, és ezt jól végre is hajtottam. Ő is jól szervált, így nem sok hosszú labdamenet volt. Nagyon magas színvonalú meccs volt, és nem is tudom, hogyan nyertem meg a rövidítést a második szettben.”

Fotó: e-motion/Sascha Feuster

Bár a 2024-es szezon már az utolsó heteibe lépett, Jack Draper továbbra is új mérföldköveket ér el.

A brit játékos megőrizte higgadtságát, és szombat délután 6-2, 6-4-re felülkerekedett Lorenzo Musettin, így bejutott a bécsi Erste Bank Open döntőjébe. Ezzel karrierje első ATP 500-as döntőjébe jutott, és egyben biztosította, hogy hétfőn először kerüljön a PIF ATP ranglista Top 15-be.

Draper egy fordulatos második szettet küzdött végig, amelyben 4-2-es vezetést engedett ki a kezéből, és állta Musetti szintjének egyértelmű emelkedését, mielőtt 1 óra 49 perc alatt megszerezte a győzelmet.

„Úgy éreztem, az első szett nagyon magas színvonalú volt részemről” – mondta Draper. „Lorenzo határozottan egy nagyon kemény ellenfél. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és mindig nehéz ellene játszani. Hihetetlen szezont tudhat maga mögött. A második szett nagyon hullámzó volt. Hosszú labdamenetek voltak, és egyértelműen megjelent némi idegesség és nehéz pillanatok, de nagyon büszke vagyok arra, ahogy tovább küzdöttem és nem adtam fel. Végül sikerült.”

A 22 éves Draper azon három játékos egyike volt, akik ennyi idős vagy fiatalabbként szombaton ATP 500-as döntőbe jutottak. Bázelben mind a négy elődöntős 23 év alatti volt. A 22 éves Ben Shelton legyőzte a 20 éves Arthur Fils-t, mielőtt Giovanni Mpetshi Perricard 21 éves korú Holger Rune-t verte meg.

Draper Karen Khachanov ellen lép pályára a bécsi trófeáért. Azzal a tudattal játszhat a brit játékos, hogy hétfőn a világranglistán három helyet előrelépve karrierje eddigi legjobb, 15. helyére kerül.