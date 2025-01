Amatőrnek ígért próbajátékot a Sevilla, majd csúnyán kitolt vele

Egy nigériai amatőr futballista, Osineye Oladipupo Ayotunde, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, „Ola Great”, hatalmas vihart kavart a közösségi médiában, miután merész kezdeményezésével a spanyol Sevillánál próbált rá szerencséjére.

Ola Great – aki a Lagos Liga amatőr futballbajnokság egyik kiemelkedő képességű támadó középpályása – nem mindennapi bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor közvetlenül a Sevillához fordult az X-en (korábbi Twitter – a szerk.) egy lehetséges próbajáték után kutatva.

@SevillaFC_ENG How many reposts for tryout with your team?

— 👑Kvng Olagreat™⚽️ (@TheRealOlagreat) January 20, 2025