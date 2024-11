A Real, a Liverpool és a Barcelona is rossz híreket kapott kulcsembereiről

A BL-címvédő Real Madrid, a PL-listavezető Liverpool, és a spanyol élvonal első helyén álló Barca is kénytelen lesz nélkülözni néhány játékosát.

A Királyi Gárdánál az már szombaton hivatalos lett, hogy Éder Militao a szezonban már nem lép pályára keresztszalag-szakadás miatt, azonban a szintén az Osasuna ellen megsérülő Rodrygo és Lucas Vázquez párosról még nem adtak információt.

Egészen hétfőig, akkor viszont a klub és Fabrizio Romano is megerősítette, hogy a brazil szélső 5-6 hétig lesz harcképtelen, míg a spanyol hátvéd nagyjából egy hónapig nem áll majd Ancelotti rendelkezésére.

Rodrygo több forrás szerint 2024-ben már nem lép pályára, így őt vélhetően leghamarabb jövőre láthatjuk csak.

🚨⚠️ Real Madrid expect Rodrygo to be out for the next 5-6 weeks with his new injury, including rehab to be 100% fit. pic.twitter.com/kRZRvHGW8K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024

A Liverpoolnál szintén vezéráldozatot követelt a győzelem. Arne Slot csapata szombat este az Aston Villát verte 2-0-ra hazai pályán, a mérkőzésről azonban idő előtt kiszállt Trent Alexander-Arnold, aki combsérülést szenvedett.

Az angol BL- és PL-győztes jobbhátvéd combhajlítója sérült meg, ami miatt néhány hetet kell kihagynia. Minden bizonnyal Trent és a szakmai stáb is érezte, hogy komolyabb baj is lehet, azzal viszont, hogy időben lecserélték, a Liverpool bekkje megúszta a szakadást és a súlyosabb sérülést, ami jóval hosszabb kihagyással járt volna.

🚨⚠️ Trent Alexander-Arnold, set to be sidelined for a couple of weeks with a hamstring injury. He has avoided more serious damage by coming off early against Aston Villa, reports @_pauljoyce. pic.twitter.com/CCdhn5DmpE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024

A katalán listavezetőnél Lamine Yamal már a Sociedad elleni meccskeretbe került be, utólag viszont az is kiderült, hogy nagyjából két-három hétig az oldalvonalon kívülre szorul.

Hansi Flick a Real Sociedad ellen – egy VAR hibának köszönhetően – komikus körülmények között elveszített bajnoki után beszélt a tinisztár állapotáról, amelyből megtudhattuk, hogy az Eb-győztes spanyolnak kificamodott a bokája.

Rajta kívül Robert Lewandowski is kisebb sérüléssel bajlódik. A bombaformában lévő lengyel támadó hátproblémái miatt kihagyja a lengyelek két NL-meccsét, azonban a visszatérés utáni Celta Vigo elleni meccsen már vélhetően bevethető lesz.