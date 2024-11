Serie A-s topcsapat figyeli Varga Barnabást

A hírek szerint 3 millió euró fejében már mozdítható is lenne az FTC csatára.

Olasz sajtóértesülések szerint a Serie A-ban szereplő Torino figyeli a Ferencváros csatárát, Varga Barnabást. Ezt az ulloi129.hu szúrta ki a Tuttomercatoweb oldalán. A piemonti klub technikai igazgatója, Davide Vagnati ugyanis Amszterdamban, a helyszínen nézte meg a Fradi csatárának játékát. Sok szép dolgot sajnos ezúttal nem láthatott tőle, ugyanis a magyar válogatott 4-0-ra kikapott Hollandiától.

A Bikáknak azonban feltett szándéka, hogy a télen csatárt szerződtessenek és Varga Barnabás az egyik fő kiszemeltjük. A Tuttomercatoweb ugyan megjegyzi, Vagnati az Ajax képviselőivel is tárgyalt Amszterdamban, mégis a 30 esztendős támadó megfigyelése volt az elsőszámú oka a hollandiai utazásnak.

🚨 Torino’s sporting director Davide Vagnati traveled to the Netherlands to observe Hungarian forward Barnabas Varga from Ferencvaros.https://t.co/PHyWStN3GZ#Transfers #TorinoFC #ForzaTorino

— TransferFeed (@transferfeedcom) November 18, 2024