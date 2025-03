Sergio Ramos „ezredes” lett

A negyedik spanyol futballista lett csupán, aki eljutott eddig a mérföldkőig.

Túl van futballpályafutása 1000. mérkőzésén a volt spanyol válogatott Sergio Ramos. A 38 esztendős védő mexikói klubcsapatával, a Monterrey-jel jutott el a mérföldkőig a CONCACAF-térség Bajnokok Kupájában, a kanadai Vancouver Whitecaps elleni találkozón – írta szombati anyagában az IFFHS, a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet.

Ramos a negyedik spanyol játékos Iker Casillas (1048 mérkőzés), Raúl (1034) és Xavi (1017) után, összesítésben pedig a 25. a sportágban, aki elérte az ezres határt. Ami a megoszlást illeti: a nemzeti válogatottban 2005 és 2021 között 180 mérkőzést játszott, négy klubcsapatában pedig 820-at. Utóbbiak közül a Sevillával (2004-2005) 50, majd (2023-2024) 37, a Real Madriddal (2005-2021) 671, a Paris Saint-Germainnel (2021-2023) 58, a Monterrey-jel pedig, amelybe idén februárban igazolt, eddig 4 fellépést vallhat a magáénak.

The faces of this new generation of Spanish CBs all idolize Sergio Ramos 🐐 pic.twitter.com/YkkT3rP5Xu

— Omar 🇦🇪 (@_Wangster) March 14, 2025