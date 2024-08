Újabb magyar válogatott játékos köthet ki Angliában

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar futballista sikereiért szoríthatunk a Szigetországban, igaz, nem a Premier League-ben.

Schön Szabolcs minden bizonnyal az azeri Sumqayit elleni 0-0-val végződő, szerdai Konferencialiga-meccsel búcsúzott a Fehérvár FC-től. A The Bolton News már tényként közli, hogy a Bolton Wanderers leigazolja a 23 esztendős középpályást. Sajtóinformációk szerint a felek között a szóbeli egyezség már megszületett, hamarosan az orvosi vizsgálatok következhetnek.

🇭🇺 Looks like another Hungarian could be heading to England.

Bolton Wanderers are interested in Szabolcs Schön.

Still only 23 years old, spent time at Ajax’s academy and can play anywhere on the wing.

Capped 8 times for Hungary – his best performance coming against England… pic.twitter.com/ETjBB98bZZ

— Bence Bocsák (@BenBocsak) July 31, 2024