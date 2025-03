Scholes zseniális választ adott Carragher „bakija” után

Jamie Carragher egyúttal összeállította, szerinte ki volt a Premier League történetének három legjobb játékosa.

A futballviták egyik örök témája, hogy ki minden idők legjobb Premier League-játékosa. A Manchester United legendája, Paul Scholes és a Liverpool ikonja, Jamie Carragher nemrégiben ennek kapcsán ült le beszélgetni, ám a diskurzus egy váratlan fordulatot vett, amikor Carragher alábecsülte Scholes bajnoki címeinek számát. Az esetből egy olyan szórakoztató pillanat született, amely percek alatt bejárta az internetet – írja a SPORTbible.

A két egykori rivális The Overlap’s Fan Debate című műsorban vitatta meg a Premier League legnagyobb játékosait. A beszélgetés során Mohamed Szalah és Thierry Henry neve is előkerült, mint potenciális jelöltek. Carragher ekkor egy érvet próbált meg felhozni az Arsenal-legenda, Henry ellen, de közben véletlenül alábecsülte Scholes saját trófeagyűjteményét:

„A problémám Henryval az, hogy csak két Premier League-et nyert. Nem mintha hatot vagy hetet, mint te…” – mondta Carragher.

Scholes azonnal felkapta a fejét: „Hatot vagy hetet?” – kérdezte, kissé hitetlenkedve.

Carragher megdöbbenve visszakérdezett, hogy pontosan mennyit is nyert a United egykori középpályása, mire Scholes az egyszerű, de annál hatásosabb választ adta:

„Tizenegyet.”

Paul Scholes’ face after correcting Jamie Carragher by telling him he won 11 titles and not „6-7” 😂😭 pic.twitter.com/ENDCQwLoG4

— Football Hub (@FootbalIhub) March 1, 2025