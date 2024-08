Schmeichel őszinte véleményt mondott Onanáról

André Onana első idénye a Manchester United kapujában nem volt diadalmenet. A klub legendás hálóőre, Peter Schmeichel őszintén beszélt az utódról.

Ha valaki, hát Peter Schmeichel tudja, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres tudjon lenni a Manchester United kapujában. A legendás portás minden létező címet begyűjtött a Vörös Ördögökkel, éppen ezért lehet érdekes a véleménye André Onana kapcsán. A dán szerint a legfontosabb a stabilitás minden kapus teljesítményében, márpedig ebben nem sok segítséget kapott első United-évében az Intertől megszerzett Onana.

„Lehetsz Te a világ legjobb, avagy legrosszabb kapusa, minden azon múlik, hogy kik játszanak előtted. Ha nem fix és összeszokott a hátvédsor, nehéz stabilnak lenni a kapuban is.”

“Bármilyen okból is történik a folyamatos variálás, a stabilitás hiánya a kapus előtti csapatrészben nehézzé teszi a portás életét. Ha visszanézzük a klub összes, igazán sikeres idényét, azt fogjuk látni, hogy a 38 PL-meccs során a védelem szinte mindig ugyanazokból állt. Ez az állandóság elengedhetetlen része a sikerességnek. Remélem Onana és a csapat az új idényben megtapasztalja az ilyen típusú állandóságot. És akkor talán a közvélemény is megváltozik a kameruni kapcsán.”

🗣️ Peter Schmeichel insists Andre Onana needs a settled back four in front of him to bring out the best in the Manchester United No 1

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 14, 2024