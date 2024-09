Sallai győzelemmel mutatkozott be új csapatában

Sallai Roland a Fenerbahce ellen 3-1-re megnyert török bajnoki rangadón mutatkozott be a Galatasaray labdarúgócsapatában.

A magyar válogatott támadó múlt pénteken szerződött az isztambuli együtteshez és szombaton lépett pályára először új csapatában. Sallai a 75. percben csereként lépett pályára, amikor a Galata már 3-1-re vezetett.

We are the best 🔥pic.twitter.com/8GpTShQaXt

— Roland Sallai (@RollandSallai) September 21, 2024