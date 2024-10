Salah újabb rekord felé tart – rangadót nyert a Liverpool

Megszakadt a Chelsea jó idegenbeli sorozata, hisz a londoniak egyszer egyenlítettek Anfielden, ám végül pont nélkül távoztak Liverpoolból.

A Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Chelsea ellen vasárnap. A Liverpool küzdelmes találkozón újabb fontos három pontot gyűjtött be, miután 2-1-re legyőzte a Londoni Kékeket. Ezzel vissza is vette az ideiglenesen a Manchester Cityhez kerülő az első helyet a Premier League tabelláján.

A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidő hosszabbításában teljesen jogosan kapott sárga lapot kapott.

A Pool nyerőembere az egyiptomi Mohamed Salah volt, aki előbb tizenegyesből előnyhöz juttatta csapatát, a Jones ellen elkövetett szabálytalanság után.

Majd a találkozó 48. percében Nicolas Jackson egyenlített. De csak hosszas videózást követően lett érvényes a gólja.

Aztán Salah kiosztott egy gólpasszt is Curtis Jonesnak, aki az 51. percben állította be a 2-1-es végeredményt.

Egyébként Salah pályafutásában ez volt a 34. alkalom, amikor egy Premie League meccsen gólt lőtt és gólpasszt is adott. Erre nála többször csak Wayne Ronney volt képes, aki 36-szor tette ezt meg a PL-ben.

34 – Mohamed Salah has scored and assisted in 34 Premier League matches, with only Wayne Rooney doing so in more games in Premier League history (36). King. pic.twitter.com/oZq6qqeu37

— OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2024