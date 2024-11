Sajtóhír – Xabi Alonso távozhat a Leverkusentől

A spanyol Eurosport csütörtökön közölt információja alapján a Bayer Leverkusen legfőbb sikerkovácsa, Xabi Alonso a nyáron elhagyhatja a klubot.

A portál szerint az előző szezonban veretlenül bajnok és Német Kupa-győztes gyógyszergyáriak vezetőedzője mellett Alejandro Grimaldo sem maradna a klubnál.

Alonso a 2023/24-es idényben mindössze egy tétmeccsen kapott ki együttesével. Az Atalanta elleni El-fináléban maradtak alul Gian Piero Gasperini Atalantájával szemben.

Xabi Alonso will reportedly leave Bayer Leverkusen this summer, according to @Eurosport_ES sources 📰 pic.twitter.com/08SIVX9F54

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 14, 2024