Sajtóhír: Kerkez inkább a Liverpoolt preferálja, mint az MU-t

Több szál is köti őt a Liverpoolhoz.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool komolyan dolgozik azon, hogy megszerezze Kerkez Milost, a Bournemouth védőjét. A 21 éves játékos iránt a Manchester United is érdeklődik, ám a The I Paper információi szerint a magyar válogatott játékos inkább a Vörösökhöz igazolna.

Érthető, hiszen Kerkez több szál is köti a Liverpoolhoz. Egyrészt a klub sportigazgatója, Richard Hughes kulcsszerepet játszott anno abban, hogy 2023 nyarán Angliába kerüljön az AZ Alkmaartól. Továbbá Szoboszlai Dominik személyében barátja és honfitársa is a csapat kötelékében futballozik. A Bournemouth nemrégiben szerződtette az argentin balhátvédet, Julio Solert, ami megint csak arra enged következtetni, hogy már Kerkez utódját igazolták le. A magyar válogatott futballista kivásárlási ára 50 millió euró körül mozog.

[🚨] 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Liverpool are planning to gazump rivals to sign Milos Kerkez.

Liverpool, City & United have already started to make contact with the player’s representatives, but it is understood the he favours a move to Anfield over the Manchester clubs.

