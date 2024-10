Saját luxus szigetet venne magának Neymar

A korábbi Barcelona-sztár mélyen a zsebébe nyúlna, hogy megvásároljon egy szigetet Brazília partjainál.

A The Sun úgy tudja, Neymar a brazíliai Japao Private Island megvásárlását tervezi. A sziget saját privát stranddal rendelkezik. Emellett magában foglal egy indonéz stílusú villát, egy koi tavat, valamint három tengerre néző bungalót is.

A luxus nyaralósziget akár 10 vendég befogadására is alkalmas, de csak hajóval vagy helikopterrel lehet megközelíteni. A Rio nemzetközi repülőtérről induló helikopterút körülbelül 35 percet vesz igénybe.

🚨 Neymar is set to buy his own £7m private island off the coast of Brazil. 🏝️🇧🇷

(Source: Sun on Sunday) pic.twitter.com/sIP49kgjoK

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 6, 2024