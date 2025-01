Sabalenka szinte hibátlan teljesítménnyel kezdte az új szezont

A WTA-világelső Aryna Sabalenka magabiztosan nyitotta a 2025-ös szezont a Brisbane International tornán.

Sabalenka a második fordulóban kezdett, ahol a 75. helyezett Renata Zarazua ellen lépett pályára.

Sabalenka 6-4, 6-0-ra nyert, bár az első szettben rövid időre elvesztette az előnyét. A második szettben azonban hibátlan teljesítményt nyújtott.

A harmadik körben Sabalenka a 15. kiemelt Yulia Putintseva ellen lép pályára.

A meccs után Sabalenka vidáman mesélt el egy szezon előtti incidensét, amikor lekéste a repülőjét, így váratlanul kapott egy extra pihenőnapot.

The World No.1 has entered the chat 📲@SabalenkaA is into the Round of 16 after defeating Zarazua in straight sets. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/D2IwmgHAWz

— wta (@WTA) December 31, 2024