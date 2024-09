Sabalenka megszerezte élete első US Open-címét

Aryna Sabalenka megnyerte első US Open-címét, és ezzel maga mögött hagyta a tavalyi döntő kudarcát.

A fehérorosz játékos a hazai reménységet, Jessica Pegulát győzte le.

12 hónappal korábban Sabalenka az öltöző padlóján törte szét az ütőjét csalódottságában, miután vereséget szenvedett Coco Gauff ellen a New York-i döntőben.

Sabalenka továbbra is dominál a kemény pályákon. A hatodik kiemelt ellen aratott győzelmével 14 mérkőzésre növelte veretlenségét ezen a borításon, ami a nagy tornákat illeti.

A 26 éves játékos a győzelmet követően felrohant a páholyába, hogy együtt ünnepelje a sikert a csapatával. Majd viccesen megpaskolta az erőnléti edzője, Jason Stacy fejét, aki Sabalenka tigris tetoválásának másolatát tettette a fejére.

Aryna Sabalenka coach with tiger on his head pic.twitter.com/OLHN9NM88t

Pegula számára az első Grand Slam-címre való várakozás tovább folytatódik.

A 30 éves játékos az első Grand Slam-fináléját játszotta. Az Arthur Ashe Stadionban pedig a hazai közönség szüntelen támogatásától felbuzdulva egy késői rohammal megszakította Sabalenka lendületét.

Sabalenka azonban a második játszmában 5-3-as hátrányból fordított, és végül 1 óra 53 perc után győzelmet aratott.

Aryna Sabalenka holds the US Open trophy high.

The most dominant woman in the Grand Slams this year.

The best hard court player in the world.

Blood, sweat, & tears went into this.

Finally, this moment is HERS. 🥹🐅

pic.twitter.com/VS1uHJsoJz

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2024