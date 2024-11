Sabalenka életében először világelsőként zárja az évet

Aryna Sabalenka hivatalosan is év végi WTA világelsővé válik a legújabb világranglista kiadásakor, miután Iga Świątek vereséget szenvedett a 2024-es WTA-döntőn.

Świątek tudta, hogy le kell győznie Coco Gauffot szerdán ahhoz, hogy életben tartsa reményeit Sabalenka megelőzésére. Az amerikai játékos ellen imponáló, 11-1-es mérleggel érkezett a mérkőzésre.

Gauff azonban fantasztikusan fordított a mérkőzésen, 6-3, 6-4 arányban legyőzve Świąteket. A 20 éves játékos több kettős hibát is ütött, de a labdamenetek során olyan jól játszott, hogy ez végül nem számított.

Sabalenka többször is kimondta, hogy az év végi világelsőségre hajt, és fontos célnak nevezte azt. Valószínűleg még elszántabbá tette őt, hogy tavaly a WTA-döntőn Świątek megelőzte őt.

A háromszoros Grand Slam-bajnok jelenleg 9416 ponttal vezeti az élő WTA-ranglistát. Świątek több mint 1200 ponttal van mögötte, 8170 ponttal.

Bár Sabalenka 2024-et biztosan világelsőként zárja, a WTA-döntő további mérkőzései fontosak lehetnek, hogy mennyi ideig marad az élen, mivel a fehérorosz játékos sok pontot véd majd januárban az Australian Openen.

Year of the tiger 🐯

Aryna Sabalenka will finish the season as world No. 1️⃣ for the first time in her career 🎉 @SabalenkaA | #WTAFinals pic.twitter.com/6zuu1GJ3rU

— Eurosport (@eurosport) November 5, 2024