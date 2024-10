Ruth Chepngetich történelmi világcsúcsot futott a Chicago Marathonon

A kenyai Ruth Chepngetich közel két perccel megjavította a női maratonfutás világcsúcsát a vasárnap rendezett Chicago Marathonon és első nőként futotta le a klasszikus távot 2:10 órás időn belül.

A 30 éves atléta 2:09:56 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres viadalt, átadva ezzel a múltnak az etióp Tigist Assefa tavaly szeptemberben Berlinben futott 2:11:53 órás rekordját.

Chepngetich gyakorlatilag a rajttól óriási iramban futott, stabilan 15 perces öt kilométereket teljesített és már a féltávnál jelentős előnye volt vetélytársaival szemben. A táv 2019-es világbajnoka a folytatásban sem lassított és az utolsó kilométerekhez érve már szinte biztosnak tűnt a rekordjavítása, az egyedüli kérdés a hajrára csak az maradt, hogy képes lesz-e 2:10-en belülre kerülni. Végül négy másodperccel sikerült áttörnie a korábban nők számára szinte elképzelhetetlennek tűnő határt.

She finishes in 10th place overall of the @ChiMarathon 👏 pic.twitter.com/ftM1J0j1F1

That’s almost 2 minutes faster than the previous world record 🤯

🇰🇪’s Ruth Chepngetich destroys the marathon world record in Chicago with an incredible 2:09:57 😮‍💨

Az újdonsült világcsúcstartó teljesítményéről mindent elmond, hogy a férfiakkal közösen futott versenyben tizedik futóként ért célba. A nők között az etióp Sutume Asefa lett a második 2:17:32 órás eredménnyel.

Az afrikai hosszútávfutó 2021 és 2022 után harmadszor nyerte meg a világ egyik legrangosabbjának számító chicagói versenyt. A férfiaknál a szintén kenyai John Korir győzött 2:02:43 órás eredménnyel. Tavaly a férfiaknál született világcsúcs Chicagóban, ahol az ugyancsak kenyai Kelvin Kiptum 2:00:35 órával győzött. Kiptum négy hónappal csúcsfutása után edzőjével együtt autóbaleset áldozata lett. A rajt előtt a szervezők és az 50 ezer fős mezőny tagjai rövid csenddel emlékeztek meg a kiváló futóról.

When the late Kelvin Kiptum 🇰🇪 shocked the world with unimaginable performance in Chicago Marathon👇🏾

He became the first man to run a sub-2 hour marathon, clocking 2:00.35 in the process.

Sadly, he died 4 months later in Kenya.

Continue resting in peace champ 🙏🏾 pic.twitter.com/Oq0M1QuPOo

— Kenya One Sports 🇰🇪 (@TonnyKe11) October 13, 2024