Russell vezérletével a Mercedesé az első sor Silverstone-ban

A hazai közönség előtt szereplő George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését Silverstone-ban, így a vasárnapi futamon ő indulhat majd az élről.

A 26 éves pilótának ez az idei második és pályafutása harmadik pole pozíciója. Mellőle márka- és honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton startolhat majd.

JUST WOW!!! GEORGE RUSSELL TAKES POLE AT HIS HOME RACE!!!

An absolutely sensational end to qualifying sees a British 1-2-3 at Silverstone – Russell, Hamilton, Norris #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yYStmnMMGJ

— Formula 1 (@F1) July 6, 2024