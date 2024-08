Russell nyerte a második szabadedzést

A Mercedes pilótája, a brit George Russell volt a leggyorsabb a Forma-1-es Holland Nagydíj második szabadedzésén.

A péntek délutáni tréningen Russelltől kevéssel elmaradva az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) volt a második, míg előbbi csapattársa, a szintén brit Lewis Hamilton a harmadik.

1: Russell

2: Piastri

3: Hamilton

