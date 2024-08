Rubljov menetelését sem az eső, sem az ellenfele nem tudta megállítani

Egy hosszabb esőszünet sem tudta megzavarni Andrey Rubljov elsöprő menetelését.

A világranglista 8. helyezettje 6-4, 6-2-re legyőzte az olasz Matteo Arnaldit, és ezzel bejutott a hétfői ATP Masters 1000-es fináléba Montrealban.

Your finalist in Montreal 🙌🇨🇦 @OBNmontreal | #OBN24 pic.twitter.com/ALkyRUTho7

„Megérte a várakozás. Boldog vagyok, hogy ott lehetek az első kanadai döntőmben” mondta Rubljov. „Csak szeretnék regenerálódni, jól kipihenni magam és készen állni a holnapi napra. Az volt az elképzelés [hogy nem megyek az olimpiára], hogy jobban felkészüljek Kanadára. Szóval az, hogy ott vagyok a döntőben, az azt jelenti, hogy nagyon jól döntöttünk.”

A korábbi világranglista-5. helyezettnek igazi hullámvasút volt a teljesítménye a Masters 1000-es tornákon az idei szezonban. Indian Wellsben, Miamiban és Monte-Carlóban mindössze egy-egy győzelmet aratott, mielőtt Madridban a tornagyőzelemig menetelt volna, de aztán Rómában ismét elveszítette a második mérkőzését.

A hétfői döntőben Rubljov az első Masters 1000-es döntőjére készülő Alekszej Popyrin ellen lép majd pályára.

Save the date 🤝@AndreyRublev97 vs @AlexeiPopyrin99 for the #OBNOpen title… pic.twitter.com/jSESsbWghG

— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2024