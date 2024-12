Rublev pszichológushoz fordult mentális problémái miatt

Andrey Rublev edzője, Fernando Vicente beszélt tanítványa mentális egészségi problémáiról, valamint arról, hogy pszichológus segítségét kérték.

Bár Rublev a pályán kívül egy nagyon szerethető figura, a mérkőzések alatti kirohanásai gyakran aggodalomra adnak okot.

A 27 éves játékos dühe olykor robbanásszerű, ami nemcsak a teljesítményére hat ki, hanem kérdéseket is felvet általános mentális állapotáról.

Egy különösen erőszakos eset az idei párizsi mesterversenyen történt, amikor Rublev addig verte a térdéhez az ütőjét, amíg az vérezni nem kezdett. A jelenetről készült videó sokakat megrázott, és felerősítette az iránta érzett aggodalmat.

Rublev korábban beszélt arról, hogy pszichológussal dolgozik annak érdekében, hogy a mérkőzések közbeni viselkedésén javítson, és kezelje azokat az érzelmeket, amelyek ilyen kirohanásokat váltanak ki belőle. Bár a szenvedélyes játék önmagában nem rossz dolog, az idei madridi bajnok sokszor túllépi ezt a határt.

