Rublev búcsúztatta a sérüléssel bajlódó világelsőt Montreálban

A kanadai ATP 1000-es verseny negyeddöntőjében Andrey Rublev a címvédő Jannik Sinnerrel állt szemben, és végül három szettben búcsúztatta a világelsőt Montreálban.

Rublev 6-3, 1-6, 6-2-es győzelmével feljött a nyolcadik helyre az év végi világbajnokságért zajló versenyfutásban.

Sinner többek között emiatt a jobb csípősérülés miatt volt kénytelen visszalépni a madridi verseny negyedöntőjétől, majd a hazai római ATP 1000-es tornától is.

A Roland Garros előtt több hír is megjelent arról, hogy ez a csípősérülés egy nagyon bonyolult és sok odafigyelést igénylő probléma, ami ha nem jön rendbe teljesen, akkor komoly nehézségeket okozhat az adott teniszező számára.

A harmadik szett kezdete előtt a mikrofonok felvették Darren Cahill edző szavait. Az ausztrál szakember azt mondta Sinner-nek, hogy hívja a trénert, ha szükséges.

Andrey Rublev is the only man to beat both Jannik Sinner and Carlos Alcaraz this season.

When he shows up, he really shows up. pic.twitter.com/yddFAu2v2c

