Rubiales a bíróságon: sok futballistát megcsókoltam már

A korábbi szövetségi elnök változtatott álláspontján és azt is kiemelte, ha a férfiak értek volna el hasonló sikert a regnálása alatt, akkor nekik is adott volna egy csókot.

Furcsa fordulattal folytatódik a spanyol futball elmúlt éveinek egyik legnagyobb port kavaró ügye: Luis Rubiales és a Jenni Hermoso közötti két évvel ezelőtti „csók”. A szexuális zaklatással vádolt korábbi szövetségi elnök megváltoztatta az eddigi álláspontját, és azt mondja, hogy a 2023-as világbajnoki döntő utáni díjátadónál Hermoso engedélyt adott arra, hogy megcsókolja – a játékos azonban határozottan cáfolja ezt.

A bíróságon Rubiales a védekezés egyik fő érveként azt hozta fel, hogy „már sok futballistát megcsókolt” az évek során, és ez szerinte semmilyen szexuális töltettel nem bírt. Állítása szerint a világbajnoki döntő utáni eufóriában Hermoso szorosan átölelte őt, majd amikor ő megkérdezte, hogy adhat-e egy csókot, a játékos igent mondott.

Ez azonban ellentmond Hermoso korábbi vallomásának, amelyben kijelentette: nem adott beleegyezést, és a csók erőszakos volt. Az ügyészség szerint Rubiales a hatalmával visszaélve próbálta manipulálni a helyzetet, sőt, a vádak szerint még arra is rávette Hermosót, hogy készítsen egy videót, amelyben megvédi őt a nyilvánosság előtt.

A védelem egy szájról olvasó szakértőt is bevetett, aki bizonyítani próbálta, hogy a kérdés valóban elhangzott, ám a bíróság előtt kiderült, hogy a szakértői képesítései megkérdőjelezhetők.

