Rosszul adták le a kezdőt, kiállították a játékost

Egészen elképesztő jelenetsor zajlott le csütörtök éjszaka az NHL-ben.

Nem mindennapi képsorokat láthatott magyar idő szerint csütörtök hajnalban, aki a Seattle Kraken – Nashville Predators mérkőzést választotta.

A mérkőzés 43. másodpercében a játékvezetői brigád rövid diskurzus után bejelentést tett a nagyérdeműnek, mondván a vendégek rossz kezdővel álltak fel az összecsapásra, hiszen előzetesen Steven Stamkost jelölték a kezdőbe, helyette viszont Filip Forsberg korcsolyázott ki a rajtra.

Annyiban stimmel a két játékos, hogy mindkettejük mezszáma 9-essel kezdődik, a Nashville nyáron szerződtetett sztárjának viszont egy 1-es is van a számában, és nem a 9-es, hanem a 91-es index szerepelt a korábban jelölt kezdő ötös listáján.

Nashville gets a penalty for starting the wrong lineup… 😅

Stamkos was supposed to start the game instead of Forsberg. pic.twitter.com/EXMF8L9IBu

— TSN (@TSN_Sports) November 21, 2024