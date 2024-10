Rossi: nem kedvelem a bunkerfocit, de van, amikor ez vezet eredményre

Marco Rossi szövetségi kapitány úgy készítette fel a magyar labdarúgó-válogatottat, hogy hétfőn három pontot szerezzen a bosnyákok vendégeként, de a végén az egynek is örülne, mert csapata így is a riválisa előtt maradna a Nemzetek Ligája-csoportban.

„A bosnyákok összességében a második félidőben jól játszottak a németek ellen, akiknek tudtak problémát okozni. Ennek megfelelően tiszteljük mostani ellenfelünket, de azért vagyunk itt, hogy pontot, pontokat szerezzünk” – jelentette ki a vasárnapi sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. „Képtelen vagyok úgy felkészíteni a csapatot, hogy az egy pont legyen a cél, hármat szeretnénk szerezni, de a végén az egy is jó lenne”.

Rossi ezzel arra utalt, hogy döntetlennel a magyarok a bosnyákok előtt maradnának a négyesben, így a közvetlen rivális csak úgy tudna előzni a novemberi dupla fordulóban, ha bravúrt érne el a két favorit, azaz a német vagy a holland együttes ellen.

„Nem kedvelem a bunkerfocit, de van, amikor az vezethet eredményre, ezúttal viszont nem ez a cél, nem erre lehet számítani. Kiegyenlített meccset várok, mert ez a találkozó dönt arról, melyik gárdának lesz esélye a bennmaradásra” – mondta Rossi.

A hétfőn a 70. találkozójával Sebes Gusztávot maga mögött hagyva a szövetségi kapitányok örökrangsorának második helyére kerülő Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, biztosan nem Balogh Botond helyettesíti a megsérült Dárdai Mártont, mert a parmai védő vasárnap edzett először, ezért kockázatos lenne a szerepeltetése.

„Mindig van nehézség, de aki itt van, azokra ugyanúgy számítunk. Nem keresünk kifogásokat. Mindenki hasznos, de senki sem pótolhatatlan” – fogalmazott arra reagálva Rossi, hogy éppen azokon a posztokon vannak sérültjei, ahol rotálni szokta a kezdőcsapatát.

Nekünk most a legfontosabb, hogy a korábban látott csapategység visszatért”.

Dibusz Dénes többek között arról beszélt, hogy bő egy hónapja a Ferencvárossal a Borac Banja Luka ellen megtapasztalta, milyen nehéz Boszniában játszani, most is erre számít. Kifejtette, nem olyanok a körülmények, mint a Puskás Arénában, de teljesen korrekt meccset lehet játszani a zenicai stadionban, mivel teljesen jó a talaja.

„Korábban valóban a szurkolók az álmukból felkeltve is tudták, hogy áll fel a védelem belső hármasa. Az elmúlt időszakban sok változás volt ebben, de akárki kerül be, tudja a feladatát. Az előző két meccsen bebizonyítottuk tudunk koncentráltan, összeszedetten, egymást kisegítve védekezni. Tehát azt a biztonságot meg tudja adni a hátsó alakzat, ami kell a csapatnak” – mondta az MTI-nek a hálóőr az előtte játszó védőkről. „Nekem is van egy feladatom, amit a lehető legjobban szeretnék megoldani. A legfontosabb, hogy a csapat sikeres legyen, ehhez pedig hétfőn nagy lépést tudunk tenni”.

A 33 éves futballista elárulta, „nincs hurráhangulat” a hollandok elleni, bravúros 1-1-es döntetlent után, „senki nem repked három méterrel a talaj felett”. Hozzátette, pici csalódottság volt bennük, mert közel jártak egy „óriási eredmény” eléréséhez, de reálisan értékelve szerinte igazságos eredmény született azt figyelembe véve, hogy a második félidőben egyetlen kapura lövési kísérlete volt a magyar válogatottnak, amelynek nagyot kellett küzdenie a pontszerzésért.

Zenicában hétfőn 20.45-kor az angol Anthony Taylor sípjelére kezdődik a bosnyák-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.