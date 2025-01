Rosberg szerint Hülkenberg nem elég intelligens az F1-es sikerhez

A 2016-os világbajnok Rosberg úgy véli, hogy Hülkenberg nem tudta teljesíteni azt az elvárást, amelyet ráhelyeztek, és bár tehetséges volt, nem tudta maximálisan kihasználni a lehetőségeit.

Hülkenberg 227 verseny alatt még nem szerzett dobogós helyezést, ez pedig abszolút negatív rekordnak számít.

Világbajnok honfitársa szerint a hibák, mint például a 2010-es Interlagosi pole pozíció elvesztése vagy a 2019-es Német Nagydíj során elrontott esélyek, hozzájárultak ahhoz, hogy nem tudott kitörni a középmezőnyből.

Rosberg szerint a német versenyző sosem mutatta meg eléggé, hogy ő a legjobbak között van. Emellett úgy véli, hogy Hülkenberg kapcsolatokat rontott el a csapatfőnökökkel, ami visszavetette karrierjét.

Hülkenberg pályafutásának bizonyos szakaszaiban egyszerűen nem volt elég jó. Mint például amikor Daniel Ricciardo simán legyőzte őt a Renault-nál.

Rosberg szerint Ricciardo is meglepő módon nem teljesített jól, de Hülkenbergnek még így sem sikerült a legjobb formáját hozni.

