A férfi röplabda NB I hétvégi fordulója után öt csapat már biztosította helyét az Extraliga néven folytatódó hatcsapatos felsőházban.

A 12 együttes - plusz az utánpótlás-válogatott - jelenleg két csoportban küzd a helyezésekért: mindkét hetesből a legjobb három folytathatja az Extraligában, a maradék hat együttes az NB I-ben szerepel januártól. Az utánpótlás-válogatott mindenkivel egyszer játszik, eredményei beleszámítanak a végső összevetésbe.



A jelenlegi állás alapján az A csoportból a címvédő Kazincbarcika, a MAFC és a kupagyőztes Kecskemét már biztosan a legjobb hatban szerepelhet. A B csoportból az előző idényben a bajnokságban és a Magyar Kupában is ezüstérmes Pénzügyőr és a Kaposvár biztosította helyét a felsőházban, a DEAC és a Dunaferr ugyanakkor még küzd a hatodik helyért. Előbbi a korosztályos magyar válogatottal, utóbbi az utolsó helyezett MÁV Előrével játszik még, illetve a két csapat jövő vasárnap Dunaújvárosban egymással is összecsap.



A bajnokság következő szakaszában az Extraligában és az NB I-ben is újabb körmérkőzésre kerül sor, a felsőház első négy helyezettje elődöntőbe jut, az 5-6. helyen záró csapatok az NB I első kettőjével oda-visszavágót játszanak a következő idény Extraliga-tagságáért.



Az utánpótlás-válogatott a folytatásban az Extraliga csapataival játszik egy-egy mérkőzést.

Az állás:

A csoport: 1. Vegyész RC Kazincbarcika 24 pont/8 mérkőzés, 2. MAFC-BME 20/9, 3. Kecskeméti RC 19/8, 4. Sümegi RE 12/9, 5. Magyar utánpótlás-válogatott 3/3, 6. Vidux-Szegedi RSE 3/8, PTE-PEAC 0/9

B csoport: 1. Pénzügyőr SE 27 pont/10 mérkőzés, 2. Fino Kaposvár 23/9, 3. DEAC 13/9, 4. Dunaferr SE 12/9, 5. Szolnoki RK 7/9, 6. Magyar utánpótlás-válogatott 5/5, 7. MÁV Előre-Bericap 3/9

Borítókép: hunvolley