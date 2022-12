A magyar bajnokcsapat a 2019/20-as idény után másodszor szerepelhet Európa legjobb húsz együttese között, miután a selejtezőben játszmaveszteség nélkül legyőzte a belga aranyérmes Gentet, valamint a spanyol bajnok - és később ugyancsak csoportkörbe jutott - Tenerifét.

A fővárosiaknak "déja vu"-érzése lehet, ugyanis eddigi egyetlen főtáblás szereplésük alkalmával is szettveszteség nélkül abszolválták a kvalifikációt, és - akárcsak most - a világ egyik legjobb csapata, az olasz bajnok Conegliano otthonában kezdték a csoportkört.

"Három évvel ezelőtt emlékezetes mérkőzésen, az egész BL-sorozat egyik legnagyobb meglepetését bemutatva ponttal távoztunk Olaszországból, ehhez most is hatalmas bravúrra lenne szükség" - emlékezett vissza az MTI kérdésére Sarlós Márton, a magyar csapat ügyvezetője.

A sportvezető elmondta, ugyan az akkori keretből kevesen maradtak, de ezúttal több olyan röplabdázójuk van, akiknek van tapasztalata a legrangosabb európai kupasorozatból.

"Szeretnénk meglepetést okozni, és bár egyik találkozón sem mi leszünk az esélyesek, de bízom abban, hogy a tökéleteshez közeli játékkal a francia, de akár a lengyel riválisunkat is meglephetjük. Három éve sikerült szettet, szetteket hozni, most szeretnénk eggyel előrébb lépni, azaz mérkőzést is nyerni" - fogalmazott Sarlós.

A riválisok közül a 2021-es győztes Conegliano az elmúlt három, befejezett kiírás mindegyikében döntőt játszott, a Rzeszów a magyarnál jóval magasabban jegyzett lengyel élvonal legutóbbi ezüstérmeseként szerepel, míg a Mulhouse francia bajnokként, de nem túl jó formában készül a BL-sorozatra.

"Az előzetes erőviszonyok alapján a Mulhouse ellen lehet a legtöbb esélyünk, de egyik meccsen sem feltartott kézzel lépünk majd pályára. Jannisz Atanaszopulosz vezetőedző felszabadult játékot kért tőlünk, ez egyszer már működött, hiszen legutóbb jól szerepeltünk a főtáblán. Bízom abban, hogy ezúttal a még szebb eredmény is összejön, és győzelemmel is meg tudjuk örvendeztetni szurkolóinkat" - mondta az MTI-nek Ajsan Abdulazimova, a Vasas azeri csapatkapitánya, aki - az egyaránt magyar válogatott Juhár Dalmával és Török Katával együtt - már három éve is a budapestieknél röplabdázott.

A Vasas három éve Coneglianóban pontot szerzett, majd a román Alba Blaj és a francia Nantes ellen is nyert egy-egy szettet, így egy ponttal zárta a csoportkört. A legutóbbi idényben a Fatum-Nyíregyháza képviselte a főtáblán Magyarországot, ám a szabolcsiak játszmagyőzelem nélkül zártak.



A Vasas Óbuda BL-menetrendje:

december 7., szerda: A. Carraro Imoco Conegliano (olasz)-Vasas Óbuda, Villorba-Treviso 18.30

december 20., kedd: Vasas Óbuda-Developres Rzeszów (lengyel), Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont 18.15

január 11., szerda: Vasas Óbuda-Volley Mulhouse Alsace (francia), Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont 18.15

január 17., kedd: Developres Rzeszów-Vasas Óbuda, Rzeszów 18.00

január 31., kedd: Vasas Óbuda-A. Carraro Imoco Conegliano, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont 18.15

február 8., szerda: Volley Mulhouse Alsace-Vasas Óbuda, Mulhouse 19.00