A magyar válogatott 3-0-ra nyert Dánia ellen a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában vasárnap, az E csoport első tornájának otthont adó Belfort-ban.

A pénteken Izrael, szombaton pedig a házigazda franciák ellen győztes magyarok így nagyon közel kerültek ahhoz, hogy sorozatban negyedszer is kijussanak a kontinenstornára. Ezt a jövő péntektől vasárnapig a Ludovika Arénában sorra kerülő második körben az első, Izrael elleni mérkőzés megnyerésével ki is vívhatják.

A magyarok lengyel szövetségi kapitánya, Jakub Gluszak egy helyen változtatott korábbi kezdőcsapatán: Kump Alíz helyett Bodovics Hanna kapott lehetőséget centerposzton.



Az első pontot a dánok szerezték, de a magyarok gyorsan fordítottak, és hamar nagy különbségű előnyt alakítottak ki. A rivális a magyar csapat hibáit kihasználva 10-10-nél egyenlített, de egy újabb jó pediódussal ismét megnyugtató lett a nemzeti csapat előnye, amit a szett végéig meg is őrzött.



A második játszmában meglepték Gluszak tanítványait a lelkesen röplabdázó dánok, a szakember így feladót cserélt, és Király-Tálas Zsuzsanna helyére Bagyinka Fannit küldte be. Három pont is volt a magyarok hátránya, de 15-14-nél már vezettek, a szettet Török Kata és Pallag Ágnes ponterős játékának köszönhetően végül megnyugtató különbséggel nyerték.



A harmadik etapra már nagy különbség alakult ki a felek között, a dánok egyre jobban elfáradtak, így Gluszak eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosait is pályára küldte, ám a csapat eredményességén ez mit sem változtatott: a magyarok 76 perc alatt győztek.



A találkozó legeredményesebbje a dánok feladóátlója, Helena Elbaek volt 15 ponttal, a magyaroktól Török és Gyimes Zsófia egyaránt tíz pontot szerzett.



A csoportból az első kettő jut ki az augusztus 18-án kezdődő szerb, horvát, román, bolgár közös rendezésű kontinensviadalra.

Európa-bajnoki selejtező, nők, 3. forduló, E csoport, Belfort:



Magyarország-Dánia 3-0 (18, 20, 13)

a legjobb pontszerzők: Török, Gyimes 10-10, Szakmáry 9, illetve Elbaek 15

Franciaország-Izrael 3-0 (16, 19, 14)



Az állás:

1. Magyarország 8 pont

2. Franciaország 7

3. Izrael 3

4. Dánia 0

szombaton játszották:

Magyarország-Franciaország 3-2 (24, -14, -19, 23, 12)

Izrael-Dánia 3-0 (19, 16, 16)



pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (18, 14, 12)

Franciaország-Dánia 3-0 (18, 15, 16)

Borítókép: