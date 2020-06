Külföldön folytatja pályafutását Pesti Marcell, HÉP-Kecskeméti RC röplabdacsapatának válogatott játékosa.

A baon.hu szombati híre szerint a 19 éves feladó átló európai klubhoz igazol, azt azonban egyelőre még nem jelentette be, melyik együttesről van szó.



"Már rég szerettem volna egy külföldi ajánlatot kapni, most bekövetkezett - mondta Pesti Marcell, aki magyar csapathoz nem szeretett volna igazolni, holott korábban több itthoni együttes is invitálta. - A szerződésem aláírtam az új együttesemnél, egyéb más miatt azonban csak egy hét múlva lesz publikus, hogy melyiknél. Annyit viszont elárulhatok, hogy európai gárdáról van szó, és egy a magyarnál magasabban jegyzett bajnokságban fogok játszani."

Kép: Facebook/Kecskeméti Röplabda Club