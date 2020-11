Kihirdette 26 fős bő keretét a januári Európa-bajnoki selejtezőre Jakub Gluszak, a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A lengyel szakember - egyben a Vasas vezetőedzője - meghívta az óbudaiak szerb származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező centerét, Kalicanin Sanját is, az ő honosítása azonban még folyamatban van. A nemzetközi szövetség (FIVB) várhatóan decemberben dönt a kérelemről, pozitív elbírálás esetén pedig a 31 éves játékos januárban bemutatkozhat a magyar válogatottban.



A legtöbben, heten a bajnoki- és Magyar Kupa-címvédő Vasasból kaptak meghívót a keretbe, a Kaposvárt hat játékos képviseli. Az Újpestből kettő, a Békéscsabából, a Nyíregyházából és az MTK-ból egy-egy röplabdázóra számít Gluszak, aki nyolc külföldön játszót is behívott.



"Ez lesz az első alkalom, hogy együtt dolgozom a válogatott kerettel, de biztos vagyok abban, hogy mindenki számára jó tapasztalat lesz az edzőtábor. Sok ötletem van, milyen munkát kell elvégeznünk ahhoz, hogy előrelépjünk. Az első fontos cél mindannyiunk számára az Európa-bajnoki selejtező, szeretnénk ott lenni az őszi kontinenstornán" - jelentette ki a lengyel szakember.





Hozzátette, a felkészülés rövidsége miatt - mindössze tíz napja lesz a válogatottnak a közös edzésekre - az edzőtábort már csak egy szűkített kerettel kezdik majd el, azt ugyanakkor csak decemberben jelöli ki, mely röplabdázókra számít.

"Fontos, hogy olyanok vannak a névsorban, akiknek megtiszteltetés, hogy a nemzeti csapatban szerepelhetnek. Remélem mindenki egészséges lesz, elsősorban az alapjátékunkat szeretnénk majd stabilizálni, ezt a célt kettő, a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés fogja majd szolgálni" - egészítette ki a kapitány.



A magyar válogatott december 25-től Budapesten, majd Szombathelyen készül az Eb-selejtezőre, amely során Franciaország, Izland és Dánia legjobbjaival találkozik két tornán: előbb január 7. és 10. között a franciáknál, majd január 15. és 17. között a vasi megyeszékhelyen. A csoportból az első kettő kijut az őszi, szerb, horvát, bolgár, román közös rendezésű kontinenstornára.

A magyar női röplabda-válogatott bő kerete:



centerek:

Ambrosio Melani (Vasas Óbuda), Bodovics Hanna (1. MCM-Diamant Kaposvár), Gyimes Zsófia (Bordeaux Mérignac Volley, francia), Kalicanin Sanja (Vasas Óbuda), Király Anna Mária (University of Hawaii, amerikai), Kump Alíz (1. MCM-Diamant Kaposvár), Papp Orsolya (MTK Budapest), Pekárik Eszter (Swietelsky-Békéscsabai RSE)



feladók:

Bleicher Réka (Alba Blaj, román), Fábián Fanny (Vasas Óbuda), Király-Tálas Zsuzsanna (1. MCM-Diamant Kaposvár), Petrenkó Brigitta (Coastal Carolina University, amerikai)



liberók:

Juhár Dalma (Vasas Óbuda), Szpin Renáta (1. MCM-Diamant Kaposvár), Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza)



ütők:

Dékány Bernadett (RC Cannes, francia), Kiss Gréta (Vasas Óbuda), Németh Anett (Coastal Carolina University, amerikai), Pallag Ágnes (VBF Suhl, német), Petőváry Panni (UTE), Szabó Lili (UTE), Szakmáry Gréta (SSC Palmberg Schwerin, német), Szedmák Réka (1. MCM-Diamant Kaposvár), Szűcs Kinga (1. MCM-Diamant Kaposvár), Takács Doroti (Vasas Óbuda), Török Kata (Vasas Óbuda)

