A negyedik szettben 24-20-ra is vezető magyarok ha pontot szereztek volna - azaz legalább két játszmát nyernek - bejutottak volna a döntőbe, így azonban amennyiben a csoportkör jövő pénteki zárásán a finnek a papírformának megfelelően odahaza legyőzik a nyeretlen feröerieket, ők és a szintén 4/1-es mérleggel, de Tóth Fruzsináéknál jobb szettaránnyal záró portugálok játszhatják majd az oda-visszavágós finálét június 13-án és 16-án.

Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Finnország 1-3 (-17, -24, 25, -24)

a legeredményesebb játékosok: Kiss G. 17, Németh A. 15, Szedmák, Ambrosio 11-11, illetve Bjärregard-Madsen 29, Rekola 13, Anonen, Kääntä 10-10

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány pénteken a letteket három szettben legyőző együttese 5/0-s győzelmi mutatóval várta utolsó csoportmeccsét, míg az ellenfél - amely szombaton 3-1-re nyert szintén Érden a balti rivális ellen - négy mérkőzéssel a háta mögött ugyancsak százszázalékos mérleggel készült a rangadóra.

A magyarok ennek ellenére is pontszerzési kényszerben voltak, ugyanis vereség esetén a bosnyákok visszalépése miatt azok a válogatottak, amelyek a balkániakkal nem játszottak, a végelszámolásnál az ellenfeleik közül a legrosszabb mérleggel záró rivális elleni eredményüket elveszítik.

A finneket edző Nikolas Buser dolgát nehezítette, hogy egy nappal korábban a bemelegítés alatt megsérült legjobb centere, Daniela Öhman bokája, aki így csak liberóként volt nevezve.

Chiappini nem változtatott pénteki kezdőcsapatán, de játékosai az első szettben szinte semmilyen játékelemben nem találták a ritmust. Ennek ellenére 9-9-nél még egyenlő volt az állás, de a gyenge magyar nyitásfogadás miatt a finnek négy ponttal elhúztak, s mivel végig koncentráltan és agresszívan röplabdáztak, viszonylag simán kerültek előnybe.

A második játszmát jobban kezdte a házigazda, de a sok ki nem kényszerített hiba miatt hárompontos előnye hamar elfogyott. Amikor a finnek 15-14-nél megszerezték a vezetést, a korábban már Jámbor Cecíliát is bevető Chiappini időt kért, csapata pedig a keményebb szerváinak is köszönhetően a hajrá előtt újra hárompontos előnyben volt. Ez ismét másodpercek alatt elolvadt, és míg a magyar játékosok a végjátékban két nyitást is elrontottak, addig a finneknél a feladóátló Rosa Bjärregard-Madsen két nehéz támadást is sikeresen megoldott, ezzel megduplázva csapata előnyét.

A magyar kapitány további cserékkel igyekezett frissíteni együttesén, amely a harmadik felvonást is jól kezdte, s annak ellenére is sokáig vezetett, hogy a rivális bravúrosan mezőnyözött, és játékosai már elveszettnek tűnő labdákat mentettek meg. A finnek ennek is köszönhetően 15-13-as magyar előny után sorozatban hat labdamenetet nyertek meg, de a hazaiak ekkor sem adták fel: a végjátékra felzárkóztak, majd három meccslabdát hárítva fordítottak, s Ambrosio Melani ásza után ünnepelhették a szépítést.

Az előző etap végjátéka a játékosok mellett a közönséget is feltüzelte, s a magyarok centereiknek - Ambrosiónak, valamint a csereként beállt Lászlop Alexandrának - köszönhetően négypontos előnyt alakítottak ki, amit aztán sokáig őriztek is. Bjärregard-Madsennel ugyanakkor továbbra sem tudott mit kezdeni a hazai csapat, vezérletével a finnek 15-nél utolérték a magyarokat. Ekkor a Németországban légióskodó Kiss Gréta vette hátára csapatát, sorozatban négy pontot szerzett, majd Szedmák Réka jó támadásaival 24-20-nál közel kerültek az egyenlítéshez, ezáltal a pontszerzéshez és a fináléba jutáshoz a magyarok, de a finnek sorozatban hat labdamenetet nyertek, és ezzel lezárták a 133 perces mérkőzést, amelynek legeredményesebb játékosa a 29 pontos Bjärregard-Madsen lett.

A bosnyákok visszalépése miatt a végelszámolásnál a magyarok egyik 3-0-s győzelme kiesik, így a szintén egy vereséggel záró portugáloknak jobb lesz a szettarányuk (13-3 a 13-4-gyel szemben), emiatt jutnak várhatóan ők a döntőbe.

(Borítókép: facebook / Hunvolley)