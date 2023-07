A szakember az MTI-nek szerdán elmondta, a ciprusiak elleni, szombati, aranyszettes elődöntős továbbjutás után vasárnap a regenerációé volt a főszerep, a kötetlen szabadprogram alkalmával kicsit mindenki magával tudott foglalkozni, ami úgy látta, jót tett a csapatnak.



"Hétfő óta már a döntőre készülünk, az elődöntős továbbjutás után minden játékos felszabadultnak tűnt, nagy volt az öröm, hogy sikerült beverekednünk magunkat a fináléba" - tekintett vissza Nagy a szigetországiak elleni békéscsabai összecsapásra.



"Megvolt annak a visszavágónak a feszültsége, de ezt elsősorban mi magunknak okoztuk. Nem az volt bennem a kérdés, hogy nyerünk-e 3-0-ra vagy 3-1-re, hanem hogy az aranyszett hogyan alakul majd. Ott 11-9 után, amikor visszajött az ellenfél, forró is volt a helyzet, de a döntő pillanatokban jól reagált a csapat" - elemezte a szombaton történteket a tréner.



Nagy elmondása szerint a visszavágó előtt megbeszélték, hogy a megfiatalított válogatott kezében olyan lehetőség van, amit kár lenne nem kihasználni, és csak arra koncentráltak, hogy az idegenbeli meccsen elkövetett hibákat hogyan tudják kijavítani.



A lettek elleni döntős párharc első összecsapása csütörtökön 19.30 órakor kezdődik a békéscsabai Városi Sportcsarnokban. Erre előre tekintve a kapitány arról beszélt, hogy a legtöbb statisztikai mutatóban a rivális az első, a magyar válogatott pedig a második helyen áll, így egyértelműen most találkoznak a legnehezebb ellenféllel. A balti együttes fizikális, támadásban agresszív, blokkteljesítményben is jó, így Nagy szerint részükről is kellő agresszivitásra lesz szükség.



"Emellett a nehezebb szituációkban nagy szükségünk lesz arra a megoldóképességre, ami a ciprusi meccs kivételével jellemezte a válogatottat. Felhívtam a srácok figyelmét, hogy a támadó nyitásainknak egyre inkább előtérbe kell kerülnie, egy ilyen ellenféllel szemben ez már elengedhetetlen lesz" - engedett betekintést a remélt siker receptjébe a szakember.



Nagy Péter kiemelte, videók alapján nehéz megmondani, mire lehet elég a magyar válogatott játéka a lettek ellen, többet tudna mondani, ha már legalább egyszer látta volna élőben az ellenfelet, mert akkor bizonyos érzések kialakultak volna benne arról, mentálisan, lélektanilag milyen erős a rivális.



"Azt kértem a játékosoktól, hogy amit tudunk, azt tegyük ki a pályára, hozzunk maximumhoz közeli teljesítményt. Ha ez elég a győzelemhez, akkor szuper, ha nem, akkor kapunk egy visszajelzést arról, miben lehet és kell fejlődnünk. Az első pillanattól a legrosszabbra kell számítani a túloldalról, és akkor nem érhet minket meglepetés, maximum a lettek kevésbé lesznek jók" - zárta Nagy, aki szerint játékosainak nagy szüksége van arra, hogy ilyen mérkőzéseken tapasztalatokat gyűjtsenek, mert vannak a keretben olyan röplabdázók, akik még soha nem vívtak ilyen találkozót.



A hét tétmérkőzés óta veretlen Lettország játékerejét jelzi, hogy a csapat tavalyelőtt nemcsak ott volt az Európa-bajnokságon, hanem tovább is jutott a csoportjából, és csak a későbbi győztes olaszokkal szemben esett ki. A magyar válogatott 2001 óta vár az Eb-szereplésre.



A magyarok már biztosan a legjobb El-szereplésüket produkálják, ugyanis tavaly negyedikként, 2021-ben bronzérmesként zárták a sorozatot, amelynek győztese jövőre az arany divízióban szerepelhet.





A finálé rigai visszavágója vasárnap 15.30-kor kezdődik, a csütörtöki első összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.



Borítókép: honvolley.hu