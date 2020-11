A Magyar Köztársaság elnöke, Áder János Magyar Érdemkereszttel tüntette ki Buzek László volt válogatott röplapdázót és edzőt, aki pénteken, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) tartott ünnepségen vette át az elismerést.

Az eseményen Németh Szilárd, Csepel volt polgármestere, a KIMBA alapítója köszöntötte Buzek Lászlót, aki október 8-án ünnepelte 75. születésnapját.



"Egy időben mi, birkózók, együtt edzettünk a röpisekkel, súlyemelőkkel és ökölvívókkal, és figyeltük, hogy ki az a nagyon magas ember. Mindig nagyon sokan vették őt körbe, sokan akartak tanulni tőle. Arra is emlékszem, hogy mindig nagyot csattant a labda a leütései után" - mondta Németh Szilárd a 266-szoros válogatott játékosról.



Kiemelte, valaha Csepelen nagyon jó sportélet folyt, kiváló öttusázók, birkózók, kerékpárosok, labdarúgók, röplabdázók voltak a klub tagjai, és a legnagyobb sportolók között tartották számon Buzek Lászlót. Felidézte Buzek László pályafutását, aki a 70-es évek világklasszis magyar röplabdázója volt, tízszeres magyar bajnok és tizenegyszeres kupagyőztes, nyolcszor választották az év röplabdázójának. Sportolói képességeit jelzi, hogy Németországban negyvenévesen is szükség volt a játékára.



Németh Szilárd Sárfalvi Péterrel, sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral, korábbi csepeli világbajnok öttusázóval adta át Buzek Lászlónak a kitüntetést és az oklevelet, mert - a hivatalos indoklás szerint - "a magyar röplabdasport jó hírnevét játékosként és edzőként is öregbítette".



"Ez az első kitüntetésem. Különböző szóbeli elismeréseket kaptam már, sokszor voltam a legjobb játékos, de soha nem tüntettek ki. Most a barátaim és a játékostársak ajánlására Németh Szilárd terjesztett fel a díjra, amellyel pályafutásomat ismerték el" - mondta az MTI-nek Buzek László. Hozzátette, kitüntetések híján sem volt hiányérzete, de mivel nem számított a díjra, különösen jólesik neki.

Borítókép: Magyar Röplabda Szövetség