Ronaldo: Megegyeztünk a Barcával, majd eladtak az Internek

A Fenomén, Ronaldo Nazário nemrég elmagyarázta, hogy miért kellett távoznia Barcelonából mindössze egyetlen szezont követően, és csatlakoznia az Interhez 1997 nyarán.

Ronaldo szerint a brazil játékosok „mindig rossz viszonyban válnak el a katalán klubtól”.

O Fenomeno Bobby Robson irányítása alatt érkezett Barcelonába, és elképesztő teljesítményt nyújtott: 49 mérkőzésen 47 gólt szerzett. Mégis, pályafutása a Blaugranánál csupán egy évig tartott, mielőtt az Interhez igazolt, ahol később elnyerte első Aranylabdáját.

🎙️ Ronaldo Nazário on his own departure from the club.

🗣️: „After a fantastic season, I was told Barcelona couldn’t renew my contract. It felt like a punch in the stomach. I had grown to love the city.” pic.twitter.com/cvEAYSAGId

