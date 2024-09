Ronaldo eltérítené a Manchester United célpontját

Az Al-Nassr évi 20 millió eurós szerződést ajánlott egy Manchester United által is kiszemelt játékosnak. Állítólag Ronaldo nagyon szeretné, ha a szaúdi csapat emelné a tétet.

Az Al-Nassr veretlenül kezdte a Szaúdi Pro Liga szezonját. Előbb 1-1-es döntetlent játszott az Al-Raed ellen, majd 4-1-es győzelmet aratott az Al-Fayha vendégeként. Ronaldo mindkét mérkőzésen betalált.

A portugál klasszis csapata reméli, hogy a tavalyi ezüstérmet követően idén sikerül felérni a trónra.

A klub a bajnoki remények erősítése érdekében olyan játékosokba fektetett, mint Angelo a Chelsea-ből és Mohamad Simakan. Annak ellenére, hogy az átigazolási időszak lezárult, az Al-Nassr továbbra sem tétlenkedik a piacon.

A cikk szerint Ronaldo nagyon szeretné, ha Rabiot csatlakozna a csapathoz, azonban egyelőre nincs arra utaló jel, hogy Rabiot érdeklődne a közel-keleti kaland iránt.

