Ronaldo egy gólra Messitől

Az al-Nassr 4-1-re nyert idegenben, Cristiano Ronaldo pedig újabb szabadrúgásgólt szerzett, amivel egy találatra került attól, hogy utolérje Lionel Messit.

A Szaúdi Professzionális Liga második fordulójában El-Madzsmahába utazott Luis Castro együttese, ahol az El-Fajhá csapatával mérkőztek meg.

Hamar vezetést szerzett Talisca révén a rijádi együttes, a 45+10. percben az első játékrész végén pedig olyat láttunk, amit már nagyon régen.

Cristiano Ronaldo állt a megítélt szabadrúgás mögé nagyjából húsz méterről, majd a sípszó után belőtte a sorfal fölött a labdát Al-Dakheel kapujába.

A mérkőzés összefoglalója az alábbi videóban érhető el, Ronaldo gólja pedig 0:35-től tekinthető meg:

Ez volt CR 899. gólja pályafutása során, valamint a 64. szabadrúgás, amiből betalált.

Cristiano Ronaldo is now just one career free-kick behind Lionel Messi 👀🎯 pic.twitter.com/TE8i2O5bOk — OneFootball (@OneFootball) August 27, 2024

Ebben a mutatóban Ronaldo egy híján utolérte Messit, hiszen az argentin 65 szabadrúgásgóllal áll.

Lionel Messi jó ideje sérült. Tata Martino szerint a világbajnok közel áll ahhoz, hogy újra a csapattal dolgozzon, a pályára lépésére azonban még egy darabig várni kell.

Visszatéréséig Ronaldo akár be is érheti az argentin mágust. Ehhez persze az is kell, hogy ne teljen el annyi idő a következő „szabigóljáig”, mint a keddi előtt.

A folytatásban Brozovic is gólt szerzett, valamint Talisca megrúgta második gólját, így kialakítva az 1-4-es végeredményt. A hazai oldalon Fashion Sakala szerezte a szépítő találatot.