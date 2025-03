Ronaldo a hasonmásával viccelődött majd újabb gólt szerzett

Cristiano Ronaldo egy elkötelezett szurkolóval szórakozott a legutóbbi mérkőzése során, akinek a megjelenésén viccelődött.

A legutóbbi Szaúdi Profi Liga-meccs előtt az Al-Shabab ellen Ronaldo észrevette a tömegben a férfit, aki egy portugál mezben és az Al-Nassr sztárjáéhoz hasonló frizurával jelent meg. Ronaldo azonnal odament hozzá, és tréfásan megjegyezte: „Tesó, nem hasonlítasz rám. Nem hasonlítasz rám, nagyon csúnya vagy.”

A hasonmás, láthatóan feldobódva a helyzettől, nevetve reagált: „Te vagy a legjobb.” Ronaldo pedig, hogy jelezze, az egész csak vicc volt, visszaszaladt a rajongóhoz és egy felmutatott hüvelykujjal jelezte, hogy minden jókedvűen zajlott.

Cristiano Ronaldo joking with this fan:

“Bro, you don’t look like me, you are very ugly.” 😂pic.twitter.com/qaAcKE4tuF

— TC (@totalcristiano) March 7, 2025