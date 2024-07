Csak csillagászati összegért adja el alapemberét a Barcelona

Három klub szerepel jelenleg az érdeklődök között.

Nem sok lehetősége van a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelona csapatának arra, hogy a nyáron megfeleljen a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának, vagyis, hogy egyensúlyba hozza anyagi helyzetét. A spanyol sajtó tényként kezeli, hogy Ronald Araújo lehet az egyik olyan játékos, akitől Joan Laporta elnök hajlandó megválni, hogy szabad pénzt teremtsen a keret erősítésére, s akár Nico Williams leigazolására.

🚨 Barcelona would allow Ronald Araújo to leave this summer if an offer of over €100m is presented.

Chelsea, Bayern and Manchester United are all interested.

