Eb-előszó: Hollandia 2004 óta nem nyert kieséses szakaszú meccset az Európa-bajnokságon

Kedden Románia és Hollandia Münchenben találkozik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

A románok ugyan csoportelsőként, a hollandok pedig négyesük harmadik helyezettjeként kerültek a 16 közé, de a találkozó favoritja egyértelműen az Oranje, amely sorozatban három egyenes kieséses vereség után lépne tovább a kontinensviadalon.

A két csapat eddig 14 alkalommal találkozott egymással, a románok csak egyszer, 2007-ben, egy Európa-bajnoki selejtezőn tudtak diadalmaskodni, ezen kívül 10 holland győzelem és 3 döntetlen a mérleg. Románia közel negyed évszázad után játszik újra nagy tornán egyenes kieséses meccset, a 2000-es Eb negyeddöntőjében Olaszországgal szemben búcsúzott. A gárda legutóbb az 1994-es világbajnokságon Argentína legyőzésével tudott mérkőzést nyerni kieséses szakaszban.

Completing the round of 16… 🤗 @bookingcom | #EUROfixtures pic.twitter.com/y4BNNwC88j

A románok leginkább a védekezésüknek köszönhetik, hogy ott vannak a 16 között, mert ugyan a georgiaiak mellett velük szemben próbálkoztak a legtöbbet lövéssel a riválisok a csoportkörben (46), ezeknek a várható gólmutatója (xG) a harmadik legkisebb, mindössze 0.07 volt. Ez az angolok (0.04) és a belgák (0.06) után a harmadik legkevesebb volt a csoportkör küzdelmei során.

The start of the knockouts! ❤️‍🔥

𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝟭𝟲, #ROUNED 🇷🇴🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/Yrgsj1ZeEL

— OnsOranje (@OnsOranje) July 2, 2024