Rómába igazolna a United középpályása, de csak feltétellel

A Sky Sport Italia értesülései szerint a Manchester United brazil középpályása, Casemiro hajlandó lenne csatlakozni a Romához, ha a Giallorossi eladja Leandro Paredest.

A világbajnok argentin iránt a Boca Juniors érdeklődik. Casemirót potenciális helyetteseként tartják számon a Farkasok.

A Vörös Ördögök elsősorban végleges eladásban gondolkodnak a tapasztalt középpályás kapcsán. Ennek ellenére kevés esély mutatkozik arra, hogy jelentős ajánlat érkezzen az egykori Real Madrid-sztárért.

A Roma nem tétlenkedik a januári transzferablakban. Ranieri együttese szerződtette az Ajax sokoldalú szélső védőjét, Devyne Renschet, és jelenleg egy cserecsatárt is keres Artem Dovbyk mellé, mivel Eldor Shomurodov várhatóan a bennmaradásért küzdő Veneziához igazol.

