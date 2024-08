Roma, Manchester United, vagy Tottenham? Gigászok is várnak a Fradira az El-sorsoláson

A Ferencváros tizenegyesekkel kiejtette a bosnyák Borac Banja Luka együttesét, így megváltotta jegyét az Európa-liga alapszakaszába.

A zöld-fehérek 35.500-s koefficiensüknek köszönhetően a második kalapból várják ellenfeleiket a péntek délután 13.00-kor kezdődő sorsoláson.

Az új ligarendszert természetesen az Európa-ligában is bevezették. Minden kiemelésből 2-2 ellenfelet kap majd Pascal Jansen csapata. Négy mérkőzést otthon a Groupama Arénában, négyet pedig igenben kell megvívnia az egyedüli magyarként főtáblás Ferencvárosnak.

Az első nyolc helyezett egyből nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. csapatok pedig egy kétmeccses oda-vissza párharcban döntik el a fennmaradó helyek sorsát a play-offban.

🚨 All 36/36 clubs in the league stage of the Europa League are set now!

🔷 Fixtures Draw: Friday at 13:00 CET pic.twitter.com/8sA8kU41zH

— Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2024