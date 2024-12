Rodríguez kritizálta a Rayo Vallecano mesterét: „Ezek nem az én döntéseim”

Hiába teljesít nagyszerűen hazája válogatottjában James Rodríguez, klubcsapatánál, a Rayo Vallecanónál epizódszerepet sem nagyon kap.

James Rodríguez a Marca-nak nyilatkozva beszélt a Rayo Vallecano-nál eleddig sikertelennek nevezhető hónapjairól.

„Ezek nem az én döntéseim, ezek olyan dolgok, amiket nem tudok irányítani. Vállalom a felelősséget a saját dolgaimért, de hogy játszom-e vagy sem… azt nem én döntöm el. Az én feladatom az, hogy jól edzek, hogy fizikálisan rendben legyek, ahogy most is vagyok. Ahogy azt a kolumbiai válogatottban is megmutattam.”

Merthogy amennyire minimális szerepet kap klubjában, annyira fontos láncszeme a fantasztikusan menetelő nemzeti csapatnak.

„Ha nem lennék rendben edzettség terén, nem játszanék a válogatottban. Nagyon odafigyelek magamra, próbálok jól edzeni, hogy készen álljak, ha játszanom kell.”

🗣️ Por primera vez, James Rodríguez habló sobre su situación en el Rayo Vallecano y las decisiones de íñigo Pérez. "Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora". Esa es la actitud 💪 pic.twitter.com/ckFEC0lXP2 — Bolavip Colombia (@BolavipCo) December 13, 2024

Sokan úgy vélekednek, hogy a dél-amerikai nem jön ki jól klubja vezetőedzőjével, Iñigo Pérezzel. És pusztán ezért nem játszik.

„Mint minden a futballban, ez is ízlés dolga. Talán vannak edzők, akik bizonyos módon játszanak, és az én stílusom nem illik az elképzeléseikbe. És ez teljesen érthető. Viszont én már majdnem 34 éves vagyok. Tudom, hová fussak, hol kérjem a labdát, és hogyan hozzak létre teret, de változni már nem nagyon fogok tudni.”

Rodríguez, aki elnyerte a torna legjobbjának járó MVP-díjat a 2024-es Copa América-n, eddig mindössze 7 mérkőzésen kapott szerepet a Rayóban. És mindössze egy gólpasszt jegyzett.