Rodri: a spanyol futball megérdemelne egy aranylabdást

A spanyol futball megérdemelne egy aranylabdás játékost a friss Európa-bajnok Rodri szerint.

A 2024-es németországi Európa-bajnokság legjobbjának megválasztott Rodri a következőket mondta:

🚨🥇 Best Player of the Tournament: Rodri. ✨ pic.twitter.com/QgZ6kpg5lR

Arra a kérdésre, hogy magát mennyire tartaná esélyesnek a díjra, elmondta: „az értékelést valaki másnak kell elvégeznie, ugyanakkor arra nagyon büszke vagyok, amit csinálok és elismerik. A Real Madriddal Bajnokok Ligája-győztes Dani Carvajal is megérdemelné az elismerést.”

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Rodrinak adná a díjat. Szerinte „nem kérdés, hogy neki kell nyernie a szavazást, hiszen ő a legjobb játékos a világon”.

🔵✨ Spain head coach Luis de la Fuente: “Rodri has to be the Ballon d’Or. Give it to him, please”.

“He’s simply the best player in the world”. pic.twitter.com/VNIFs7KYsw

