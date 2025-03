Robbie Keane a fiatalokban látja a javulás lehetőségét?

Az ír edzővel eddig hat bajnoki alatt egy győzelmet tudott elérni a Fradi.

A Ferencvárosi TC 2-2-es döntetlent játszott a Győrrel a labdarúgó OTP Bank Liga aktuális fordulójában. A hét közben ugyan hosszabbítás után 4-3-ra nyerve sikerült kivívni a továbbjutást a kupában, de a bajnokságban már nem tudott felülkerekedni ellenfelén a Fradi. Így pedig a címvédő csak egy ponttal tudott közelebb lopózni az éllovas Puskás Akadémiához, amely szombaton 2-1-re kikapott a DVTK-tól. A két csapat között jelenleg négy pont a különbség a tabellán. Robbie Keane eddig hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni. Az ír vezetőedző a mérkőzést követően kissé frusztráltan nyilatkozott.

„Az első félidőben nem a megfelelő intenzitással játszottunk, bár szombaton arról beszéltünk a srácokkal, hogy ezt az intenzitást az első perctől hoznunk kell. Ehhez képest két bekapott gól kellett ahhoz, hogy felébredjünk, és megérkezzünk a mérkőzésbe. Most kell változtatnunk, most kell felkelnünk, hangsúlyozom, most! Nem lehet minden meccsen húsz lövés mellett ilyen kevés gólt szerezni, túl sok helyzetet alakítunk ki ahhoz, hogy ezeket aztán ilyen arányban értékesítsük. Gólokat kell lőnünk, és meccseket kell nyernünk” – nyilatkozta a fradi.hu-nak adott értékelésében a 44 éves tréner.

Az Nemzeti Sport Online-nak azt is kifejtette, kívülről talán úgy tűnhet, hogy mentális problémák vannak, de ennek is meg kell változnia.

„Különben jönnek a fiatalok, akik hajlandóak küzdeni, képesek harcolni ezért a klubért és a győzelemért, nem engedhetjük meg, hogy rohanjunk az eredmény után” – szögezte le Keane.

🇭🇺 At 19 years old Alex Tóth looks like one of the biggest Hungarian talents at the moment.

He has 4 assists in his first 10 matches under Robbie Keane.

A midfielder with so much energy and technical qualities.

European scouts will be watching as will Marco Rossi 👀 pic.twitter.com/qgE5WG8SgR

— Bence Bocsák (@BenBocsak) March 2, 2025