Szakadt keresztszalaggal adott döntőt érő gólpasszt a korábbi Barca-ígéret

Riqui Puig körülbelül harminc percet szakadt keresztszalaggal játszott az MLS Nyugati Konferenciájának döntőjében, a 85. minutumban viszont így is gólpasszt jegyzett.

Nem lehet felhőtlen a Los Angeles Galaxy és szurkolóinak öröme, hiszen annak ellenére, hogy a csapat 2014 után ismét bejutott az MLS-nagydöntőjébe, egyik legnagyobb sztárja nélkül kell megvívja azt.

Riqui Puig, a Galaxy spanyol fazonszabászának bal térdében a Seattle Sounders elleni főcsoportdöntő második félidejében elszakadt a keresztszalag, a játékos azonban így is folytatta a játékot. Sőt, a 85. percben remek passzt adott Dejan Joveljićnek, aki nem habozott és a tizenhatos előteréből a fináléba lőtte csapatát.

LA Galaxy are through to the MLS Cup final after defeating Seattle Sounders with this Dejan Joveljić goal ✨

Már a lefújást követő ünneplésnél látszott, komoly lehet a baj, amikor a meccs emberének is megválasztott Puig vigasztalhatatlanul zokogott szülei karjában.

A Los Angeles Galaxy hétfőn hivatalosan is megerősítette az MRI-vizsgálat után, hogy valóban ACL-szakadást szenvedett a játékos, akire így hosszú kihagyás vár és értelemszerűen a fináléban sem lehet ott.

Puig ihletett szezont futott klubcsapatában, 33 bajnokin 17 gólt és 18 gólpasszt jegyzett.

The LA Galaxy announced midfielder Riqui Puig suffered a torn ACL in his left knee and will miss the MLS Cup on Saturday. The torn ACL was revealed in an MRI performed earlier today. Puig clearly knew the extent of his injury last night with his family. pic.twitter.com/e7JgwimDJm

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) December 2, 2024