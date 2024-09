„Sajátjai” végezték ki az íreket

A debütáló megbízott vezetőedző, Lee Carsley irányította angol válogatott Declan Rice és Jack Grealish góljaival győzött Dublinban.

Már a sorsoláskor tudni lehetett, hogy az Írország – Anglia Nemzetek Ligája B-Ligás csoportmérkőzést óriási felhajtás fogja övezni.

Nem csak a két ország közti nagy rivalizálás, hanem Declan Rice és Jack Grealish helyzete miatt is külön pikantériával bíró találkozót vártak.

A hazai szurkolók természetesen nem feledkeztek meg az utánpótlásban még a ‘Fiúkat zöldben’ erősítő Arsenal és City sztárról.

Már a találkozó előtt transzparensekkel és hangos füttyszóval köszöntötték a két „árulót”.

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, Rice és Grealish is betalált, előbbi gyönyörűen lőtte ki a felsőt, a Manchester City szélsője pedig egy ragyogó támadás végén passzolt a hosszú alsóba, éppen a londoniak középpályásának passzából.

Declan Rice and Jack Grealish both used to play for Ireland.

Rice didn’t celebrate his goal but Grealish had no problem celebrating after scoring vs. his former national team 😂 pic.twitter.com/125OpD89aA

— ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2024