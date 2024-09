Ricciardo könnyes szemmel búcsúzkodott a szingapúri versenyt követően

Daniel Ricciardo utalt arra, hogy az RB-nél töltött ideje lehet hogy elérkezett a végére.

Az ausztrál hat versennyel a jelenlegi szezon vége előtt kispadra kerülhet. A Red Bull azt vizsgálja, hogy mennyire éri meg Liam Lawson számára már most ülést adni az RB-nél.

A Marina Bay utcai pályán rendezett nehéz verseny azonban nem segítette az azonnali túlélési esélyeit.

Az ausztrál a tizenhatodik helyre kvalifikálta magát, és a versenyen pedig az utolsó helyen ért célba.

Quite the reception for Danny Ric back at RB 🤜🤛#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/yn39km1ba2

— Formula 1 (@F1) September 22, 2024